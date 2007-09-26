БЮТ нагадує ЦВК про кримінальну відповідальність
13:57, 26 вересня 2007Політика
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Турчинов не виключає провокацій
|Олександр Турчинов
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявив керівник виборчого штабу БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ.
“Ми не можемо виключати якісь провокації з боку членів ЦВК, якщо результати будуть несподіваними для них”, - сказав О.ТУРЧИНОВ.
Він зазначив, що члени ЦВК, які представляють сьогодні політичні сили коаліції – Партію регіонів, СПУ та КПУ - демонструють подвійні стандарти.
При цьому О.ТУРЧИНОВ нагадав, що за подібні дії передбачена не просто моральна відповідальність, а кримінальна. “Якщо хтось з ЦВК візьме на себе функцію безпідставно не визнавати результати виборів, то їх чекає кримінальна відповідальність”, - сказав він.
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