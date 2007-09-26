БЮТ нагадує ЦВК про кримінальну відповідальність

Блок Юлії Тимошенко не виключає, що члени Центральної виборчої комісії, які представляють коаліцію, можуть вдатися до спроб невизнання результатів виборів, якщо вони їх не влаштовуватимуть.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявив керівник виборчого штабу БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ.

“Ми не можемо виключати якісь провокації з боку членів ЦВК, якщо результати будуть несподіваними для них”, - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він зазначив, що члени ЦВК, які представляють сьогодні політичні сили коаліції – Партію регіонів, СПУ та КПУ - демонструють подвійні стандарти.

При цьому О.ТУРЧИНОВ нагадав, що за подібні дії передбачена не просто моральна відповідальність, а кримінальна. “Якщо хтось з ЦВК візьме на себе функцію безпідставно не визнавати результати виборів, то їх чекає кримінальна відповідальність”, - сказав він.