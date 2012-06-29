Кравчук не схвалює заяви Януковича щодо Тимошенко

Про він заявив в інтерв’ю 5-му каналу, відповідаючи на запитання журналіста, чи не порушує глава держави таким чином Конституції та презумпцію невинуватості, оскільки ці справи не були передані навіть до суду.

«Я не погоджуюсь з цим, що Віктор Федорович дає такі оцінки людині – колишньому прем’єр-міністру», - сказав Л.Кравчук.

Він зауважив, що президент може давати оцінку будь-яким подіям, але не ухвалювати рішення щодо них. «І я думаю, що це не є сьогодні директивою до виконання. Слава Богу в нашій державі є незалежні органи, які самі ухвалюють рішення, незалежно від директиви будь-кого», - сказав Л.Кравчук.

***

Під час останніх інтерв’ю іноземним ЗМІ В.Янукович спочатку не виключив причетності Ю.Тимошенко до вбивства депутата Євгена Щербаня (інтерв’ю агентству Bloomberg від 13 червня), а 21 червня в інтерв`ю німецькому журналу SUPERillu заявив, що в світі немає політика, причетного до такої великої кількості кримінальних справ, як Ю.Тимошенко.