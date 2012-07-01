Яценюк попередив місцеву владу: за все доведеться відповідати

Вибори в Україні будуть визнані демократичними, якщо влада негайно припинить політичний тиск і переслідування, заявив голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина», лідер «Фронту Змін» Арсеній Яценюк під час прес-конференції в Миколаєві, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Фронт Змін».

А.Яценюк наголосив, що в Миколаївській області ще до початку парламентської кампанії склалася загрозлива ситуація з порушеннями під час виборчих перегонів. Він повідомив, що робоча група Об’єднаної опозиції вже встановила 21 факт порушень на Миколаївщині. «Це підкуп, тиск, залякування, недопуск до ЗМІ, порушення кримінальних справ щодо низки опозиційних політиків», - додав він.

Голова Ради Об’єднаної опозиції підкреслив, що у влади ще є можливість зупинити політичний тиск і переслідування для того, щоб передвиборчі перегони відбулися в більш-менш демократичному форматі. «Вибори через тиск вони не виграють. І завдяки таким горе-діячам на територіях областей у нас не буде іншого виходу, окрім як вимагати визнання такої виборчої кампанії недемократичною, якщо прокурори, міліціонери і слідчі будуть активними учасниками цієї виборчої кампанії», - наголосив він.

«Хочу попередити місцеву владу, місцевого керівника адміністрації, прокурора, міністра внутрішніх справ і того, кого він тут призначив, що після 28 жовтня є 29. І 29 жовтня за все прийдеться відповідати», - наголосив Арсеній Яценюк.

«Недемократичність виборів – це чорний квиток для Януковича і для всього його оточення», - підкреслив він.

Заступник голови Верховної Ради, член ВО «Батьківщина» Микола Томенко додав, що у виборчому законі є норма, внесена з ініціативи опозиції, згідно з якою виборча документація зберігається протягом 5 років. «Янукович не буде президентом після 2015 року. І в нас є запас часу, щоб повернутися до виборчих історій. І якщо хтось з місцевої адміністрації спробує знищити цю документацію – за це передбачено до семи років ув’язнення», - наголосив М.Томенко.