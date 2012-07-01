На концерті Елтона Джона розгорнули банер «Юлі - волю»
Банер тримали протягом 30 хвилин.
|Банер на підтримку Тимошенко тримали під час виступу Елтона Джона
Близько 50 прихильників екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко розгорнули під час вчорашнього концерту сера Елтона Джона і гурту Queen на Майдані Незалежності у Києві банер з написом «Юлі – волю» та вигукували гасла проти репресій.
Як повідомили УНІАН у прес-службі київського осередку партії «Батьківщина», метою акції було звернути увагу світової спільноти, гостей Євро-2012 та всіх українців до існування політичних репресій в Україні.
«СНІД – глобальна проблема, але не єдине зло, з яким українське суспільство має боротися. Влада злодіїв, що кидає за грати своїх політичних опонентів, несе ще більшу загрозу для нашого суспільства» - заявив учасник акції, народний депутат Юрій Одарченко.
Банер тримали протягом 30 хвилин.