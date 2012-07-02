Електронна система вступу вже у перший день не витримала навантаження

Електронна вступна система до вищих навчальних закладів не витримала навантаження вже у перший день прийому документів, йдеться в сюжеті ТСН. Таким чином недовіру електронна система виправдала - і підвисла з самого ранку. Не зважаючи на те, що до обіду вже все запрацювало, деякі фахівці поговорюють про цілковитий провал новації.

"Такі системи не запускають без попередньої кількамісячної пробації. Технічні можливості багатьох університетів є досить сумнівними", - заявив директор центру тестових технологій і моніторингу якості освіти Ігор Лікарчук. Це ризикує повести за собою плутанину і навіть утрату багатьох даних.