ПР грозиться прийняти мовний закон уже цього тижня

Про це він заявив під час брифінгу, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи наполягатимуть «регіонали» на розгляді цього тижня відповідного законопроекту.

О.Єфремов зауважив, що, згідно з регламентом Верховної Ради, профільному комітету відводиться 30 днів на підготовку законопроекту до другого читання.

При цьому О.Єфремов висловив переконання, що величезна кількість поправок до «мовного законопроекту» подана з метою навмисного зволікання та недопуском розгляду цього питання в сесійній залі.

«У нас є регламентна норма, і ми будемо діяти відповідно до регламенту. Якщо протягом 30 днів комітет не розгляне даний законопроект і не ухвалить якогось рішення, парламент має право сам його розглянути. Якщо ми вважатимемо за потрібне це зробити, то до завершення тижня ми матимемо право це зробити», - сказав О.Єфремов.

При цьому він наголосив, що 30-денний термін розгляду комітетом поправок завершується саме цього тижня.

Довідка УНІАН. 5 червня ВР прийняла у першому читанні законопроект «Про засади державної мовної політики», внесений народними депутатами від Партії регіонів Сергієм Ківаловим і Вадимом Колесніченком.

У пояснювальній записці, зокрема, наголошується, що у разі ухвалення законопроекту російська мова стане регіональною у 13 адміністративно-територіальних одиницях України з 27-ми.

Подання поправок до цього законопроекту завершилось 20 червня.

Сьогодні, 2 липня, під час Погоджувальної ради голова Комітету Верховної Ради з питань культури та духовності Володимир Яворівський повідомив, що комітет на даний час розглянув лише близько 300 поправок до «мовного законопроекту» при підготовці його до другого читання. Він нагадав, що всього до проекту закону було подано 2 тисячі 40 поправок.

Також сьогодні голова Верховної Ради Володимир Литвин заявив, що парламент цього тижня не розглядатиме «мовний законопроект».

«На цьому пленарному тижні це питання не може і не буде розглядатися. По-перше, воно не підготовлене, а по-друге, воно викликає політичне протистояння. Ці дві причини достатні для того, щоб не розглядати це питання», - сказав В.Литвин.