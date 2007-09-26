ЦВК відмінила свої роз’яснення щодо громадян, які перетнули держкордон

Центральна виборча комісія відмінила свою постанову щодо роз’яснень, які стосуються використання територіальними виборчими комісіями та окружними виборчими комісіями даних Державної прикордонної служби України щодо громадян, які перетнули держкордон України і не повернулися до початку складання виборчих списків.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову було сьогодні прийнято на черговому засіданні ЦВК.

Як зазначила один з членів ЦВК Тамара АСТАХОВА, постанову відмінено у зв`язку з тим, що роз’яснення містять в собі норми, якими частково змінюється пряма норма закону про вибори народних депутатів.

Як повідомляв УНІАН, Центральна виборча комісія 25 вересня затвердила роз’яснення щодо застосування положень Закону "Про вибори народних депутатів України" в частині уточнення дільничними виборчими комісіями (ДВК) списків виборців на підставі відомостей, одержаних окружними виборчими комісіями (ОВК) від органів державної прикордонної служби. Зокрема ОВК, які одержали відомості від прикордонної служби, повинні передати їх в ДВК на паперових носіях. На засіданні ДВК рішення ухвалюється окремо по кожному громадянинові, що виїхав за кордон і не повернувся за три дні до виборів.

Крім того, дані, які прийшли з прикордонної служби, повинні повністю співпадати з даними списків виборців. У іншому випадку, члени ДВК не мають права виключати із списків виборців того або іншого громадянина, йшлося в роз’ясненні ЦВК.

Нагадаємо, 18 вересня КС розпочав слухання у справі за поданням Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо невідповідності Конституції України (неконституційності) положення частин дев`ятої, десятої, вісімнадцятої статті 102 (три) Закони України «Про вибори народних депутатів України» в частині виключення зі списків виборців відповідною дільничною виборчою комісією осіб, які за відомостями, що подаються органами Державної прикордонної служби за три дні в окружні виборчі комісії, фактично перетнули державний кордон України і на момент подання відомостей відсутні дані про їх повернення на територію України.

Президент вважає, що передбачене законом обов`язкове виключення громадян зі списків виборців є безпосереднім обмеженням конституційних виборчих прав громадян України і не відповідає статтям 38, 64, 70, 71 Основного Закону. Тому впровадження додаткового обмеження права громадян вільно обирати в органи державної влади не відповідає також і положенням частини третьої статті 22 Конституції України.