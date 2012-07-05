Литвин переніс візит до Ізраїлю через перипетії у парламенті
18:14, 05 липня 2012Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Литвин переніс свій офіційний візит до Ізраїлю, що був запланований на початок наступного тижня.
|Володимир Литвин вже не їде до Ізраїлю
Про це УНІАН повідомила прес-секретар голови Верховної Ради Вікторія Шведова.
«Візит перенесено через складну ситуацію в парламенті», - сказала вона.
Як повідомляв УНІАН, вранці 4 липня голова ВР В.Литвин і віце-спікер Микола Томенко подали у відставку через ухвалення мовного закону.
У парламенті завтра відбудеться засідання Погоджувальної ради, на якому розглядатиметься заява В.Литвина про складення повноважень голови Верховної Ради.
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