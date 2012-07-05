Литвин переніс візит до Ізраїлю через перипетії у парламенті

Про це УНІАН повідомила прес-секретар голови Верховної Ради Вікторія Шведова.

«Візит перенесено через складну ситуацію в парламенті», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, вранці 4 липня голова ВР В.Литвин і віце-спікер Микола Томенко подали у відставку через ухвалення мовного закону.

У парламенті завтра відбудеться засідання Погоджувальної ради, на якому розглядатиметься заява В.Литвина про складення повноважень голови Верховної Ради.