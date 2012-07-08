Ющенко каже, що його об’єднання - не проект проти БЮТ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам після форуму патріотичних сил.

Він підкреслив, що головною метою створення політичного об’єднання є спробою запропонувати мільйонам людей альтернативу вибору.

«Мій політичний проект це не проект проти БЮТ. Мій проект ставить одну мету: політична авантюра, в якій живе сьогодні українська нація, полягає в проекті «ширки», де є дві мегапартії, які кажуть, що якщо ви не з нами, ви проти української демократії», - сказав він.

Він наголосив, що це не відповідає дійсності, оскільки сьогодні багато людей, як і він особисто, не поділяє погляди БЮТ і Партії регіонів.

«Нічого подібного, я допускаю право Партії регіонів, БЮТ на своє мислення, на свої погляди, але я хочу заявити, що я їх не поділяю. Дозвольте мені мислити своїми категоріями і пропонувати нації ті вартості, за які я готовий покласти своє життя», - сказав В.Ющенко.

Він підкреслив, що опозиція завжди бореться проти влади, але важливо, щоб вінцем цієї боротьби не був прихід до влади (Януковича-2). Головне, на думку екс-президента, формування нової української консолідуючої ідеї. Ми говоримо про проект для української нації, про завтрашній день», - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи може об’єднатися його політична сила з «Батьківщиною», якщо пройде до наступного парламенту, В.Ющенко зауважив, що не знає.

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Як повідомляв УНІАН, 7 липня у Києві відбувся форум патріотичних сил, на якому декларацію про об’єднання підписали «Наша Україна», Українська народна партія та Конгрес українських націоналістів.

До декларації також приєдналось понад 30 громадських організацій, серед них «Просвіта», «Меморіал», Союз офіцерів України, інші молодіжні, громадські організації патріотичного спрямування.