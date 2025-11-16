Зазначається, що втрати агресора у 2025 році уже перевищили 367 460 осіб.

На Покровському напрямку та у Запорізькій області українські військові продовжують оборонну операцію, проводячи пошуково-ударні дії на окремих ділянках. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

"Так, минулої доби, в рамках дій наших військ на Покровському напрямку проведено пошук та знищення противника на території 26.6 км² Покровського району Донецької області. В ході ведення бойових дій знищено 39 окупантів, загальні втрати противника - 60 осіб. Також загарбники втратили 16 одиниць озброєння та військової техніки", - зазначили у відомстві.

У Запорізькій області українські захисники продовжують уражати місця розташування армії РФ, її вогневі позиції та тили. Загалом за минулу добу втрати противника склали 204 особи, 12 артилерійських систем (серед них - РСЗВ "Ураган") та 45 одиниць іншої військової техніки.

Відео дня

"Головне завдання - знищення ворога та його резервів, підрив його наступального потенціалу. Завдяки професійним діям українських воїнів втрати агресора у 2025 році уже перевищили 367 460 осіб", - додали у Генштабі ЗСУ.

Ситуація на фронті - останні новини

Раніше у CNN розповіли, як туман змінює хід війни в Україні. Відомо, що туман обмежує використання дронів, але обидві сторони зуміли використати це атмосферне явище на свою користь.

"Туман на Донбасі. У тумані добре пересуватися, тому що дронам важче влучити в тебе, але нам теж важко, і все це перетворюється на якусь гру в нарди на цій землі", - сказав один з українських солдатів у цьому районі.

Водночас президент України Володимир Зеленський повідомляв, що РФ провалила визначений Путіним термін захоплення Покровська та Купʼянська. За його словами, через це терміни вкотре були перенесені.

"Визначили основні напрямки нашого захисту протягом найближчих тижнів, також доповнимо план оборонних заходів на зимові місяці. Продовжимо й застосування наших далекобійних санкцій - спеціальні служби, і передусім Служба безпеки України, та українська армія мають відповідні завдання", - розповів глава держави за підсумками зустрічі з керівниками сфери оборони та безпеки.

Вас також можуть зацікавити новини: