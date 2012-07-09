НАТО продовжить відстежувати ситуацію в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник Генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки Дірк Бренгельманн заявив у Києві в ході конференції на тему: «Партнерство Україна-НАТО: минуле, сучасність та майбутнє».

«Члени альянсу будуть продовжувати уважно стежити за загальним контекстом демократичного розвитку та верховенства права. Зрештою, основна мета стратегії міжнародної безпеки полягає в тому, щоб Україна розвивалася як демократична держава на основі європейських цінностей, оскільки вони лежать в основі і Європейського Союзу, і НАТО», - сказав він.

Д.Бренгельманн нагадав, що на травневому саміті НАТО в Чикаго члени альянсу висловили серйозне занепокоєння щодо дотримання в Україні демократичних норм та принципу верховенства права.

За його словами, важливий принцип, який лежить в основі співпраці України та НАТО протягом 15-ти років, полягає в тому, країни-члени альянсу підтримуватимуть Україну доти, доки вона прагне реалізувати реформи.

«Я невдовзі після Чиказького саміту приїхав до Києва, щоб передати цей сигнал керівництву України, коли я повернувся до Брюсселя, мені було дуже приємно дізнатися, що Президент затвердив нову національну стратегію безпеки і нову військову доктрину. Схвалення цих документів, які розроблялися в консультаціях з альянсом, відкриває шлях до нового розділу реформ з модернізації сектору безпеки і оборони в Україні», - сказав заступник Генсека НАТО.

За його словами, члени альянсу позитивно оцінили таке рішення керівництва України.

«Я очікую, що ці документи будуть зустрінуті з новими конкретними ініціативами», - додав Д.Бренгельманн.