Коморовський не вітав Януковича з днем народження

Президент Польщі Броніслав Коморовський не вітав главу Української держави Віктора Януковича з днем народження, який він відзначав учора, 9 липня.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар польського Президента Йоанна Тшаска-Вєчорек, зауваживши, що глава Польської держави зазвичай надсилає привітання лише з ювілеями.

"Просто немає такого звичаю чи правила (вітати щороку)", - зазначила прес-секретар.

За даними офіційних веб-сайтів польського та українського Президентів, вони вітали один одного з 60-річними ювілеями: Б.Коморовський В.Януковича - у 2010 році, а В.Янукович Б.Коморовського - 4 червня 2012 року.

Прес-секретар також додала, що не має інформації, чи вітав Б.Коморовський В.Януковича з днем народження минулого року.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня в Криму В.Янукович відзначав 62-річчя.

Вчора його привітали Президент Росії Володимир Путін та Президент Білорусі Олександр Лукашенко.