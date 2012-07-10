Коморовський не вітав Януковича з днем народження
Прес-секретар президента Польщі пояснила, чому Коморовський не вітав Президента України.
Президент Польщі Броніслав Коморовський не вітав главу Української держави Віктора Януковича з днем народження, який він відзначав учора, 9 липня.
Про це УНІАН повідомила прес-секретар польського Президента Йоанна Тшаска-Вєчорек, зауваживши, що глава Польської держави зазвичай надсилає привітання лише з ювілеями.
"Просто немає такого звичаю чи правила (вітати щороку)", - зазначила прес-секретар.
За даними офіційних веб-сайтів польського та українського Президентів, вони вітали один одного з 60-річними ювілеями: Б.Коморовський В.Януковича - у 2010 році, а В.Янукович Б.Коморовського - 4 червня 2012 року.
Прес-секретар також додала, що не має інформації, чи вітав Б.Коморовський В.Януковича з днем народження минулого року.
Як повідомляв УНІАН, 9 липня в Криму В.Янукович відзначав 62-річчя.
Вчора його привітали Президент Росії Володимир Путін та Президент Білорусі Олександр Лукашенко.