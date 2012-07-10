Луценко пропонує перенести суд над ним у Биківню

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко звинуватив суддю Печерського райсуду Києві Ганну Медушевську у порушенні його прав і запропонував без нього проводити судові засідання з розгляду справи щодо незаконного стеження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.Луценко сказав після відмови судді надати для ознайомлення заяви двох свідків: прокурорів В’ячеслава Перча та Галини Климович щодо неможливості їхнього прибуття на судове засідання для надання свідчень.

«Вношу клопотання заклеїти мені рота скотчем, очі теж заклеїти скотчем і проводити суд, як заманеться, оскільки я позбавлений всіх справ захищатися. Крім того, вибачте, але давайте перенесіть суд в Биківню, повісьте мені табличку «Луценко Юрій Віталійович 2012 рік» і все… Це збіговисько не може називатися судом. Це шабаш. Так навіщо я тут? Я четвертий день сиджу на баралгіні, відправте мене в камеру і все, я все одно не маю ніяких прав. Робіть що хочете», - заявив Ю.Луценко.

Він звинуватив Г.Медушевську у повному ігноруванні положень Кримінально-процесуального кодексу.

«Ви думаєте, Ваша честь, вірніше, безчестя, що сісти під герб України, одягнути оцей шматок тканини і називати себе судом? Це не процес, це знущання над правосуддям. Все, що я казав про українське кривосуддя колись, - це десята частина того, що насправді відбувається. Ви навіть, на відміну від Вовка (суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк - УНІАН), не створюєте видимість дотримання Кримінально-процесуального кодексу», - сказав Ю.Луценко, звертаючись до судді.