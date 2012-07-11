Експерти про вибори, відеокамери та Естонію

Таку думку на прес-конференції в УНІАН висловили голова правління Комітету виборців України (КВУ) Олександр Черненко та голова правління Інституту української політики Костянтин Бондаренко.

"Ці камери не зроблять вибори краще, але й не зроблять їх гірше. Камери дійсно можуть зафіксувати якісь форс-мажорні речі на дільницях - якісь бійки, вкидання... Але є дуже багато речей, які ці камери не зафіксують, але які можуть вплинути на результат", - сказав О.Черненко.

Голова правління КВУ вважає абсурдними заяви про те, що відеокамери перешкоджатимуть виборцям у голосуванні. "Ніякі камери не зроблять вибори демократичними, але сказати, що камери будуть впливати на свідомість виборця і їх залякувати - це теж абсурдно заявляти. І для міжнародних спостерігачів це не буде визначним фактором. Вони просто відзначать факт їх присутності", - зазначив він.

Водночас О.Черненко звернув увагу на той факт, що на закупівлю відеокамер планується витратити близько 1 млрд грн, в той час як на проведення виборів - 1 млрд 200 тис грн.

Поки опозиція закликала захистити мову, яку збираються вкрасти, в українців вкрали країну

"Безперечно, це величезні гроші, краще б вони пішли на зарплати членів виборчих комісій і на обладнання дільниць. Якщо після цього ці камери будуть пилюкою покриватися – це, звичайно, проблема, якщо це надалі використовуватиметься як інфраструктурний проект - ні.

Азаров розповів, куди перевісять камери з дільниць після виборів

Але це потрібно було робити не зараз, не під вибори. Треба взагалі комунікацію робити дуже сильно. Якщо вибори для цього стануть приводом - нехай так буде", - пояснив голова КВУ.

"До камер може бути багато запитань, але в будь-якому випадку будь-який елемент прозорості, який привноситься у виборчу кампанію, якщо навіть є запитання щодо його недосконалості, він все одне є кроком вперед. Я переконаний, що через пару виборчих кампаній ми зможемо дозріти до тієї системи, яка зараз запроваджена в Естонії - тобто електронне голосування", - додав у свою чергу К.Бондаренко.

***

Як повідомляв УНІАН, 4 липня Верховна Рада внесла зміни до державного бюджету на 2012 рік щодо виділення коштів на оснащення виборчих дільниць системами відеоспостереження.

З метою забезпечення публічності та відкритості виборчого процесу під час проведення чергових виборів народних депутатів законом передбачено виділити Центральній виборчій комісії кошти за окремою бюджетною програмою "Створення та запровадження системи відеоспостереження на звичайних виборчих дільницях на постійній основі під час виборів народних депутатів України у 2012 році" в обсязі 993,6 млн грн для оснащення виборчих дільниць системами відеоспостереження.

2 липня прем’єр-міністр Микола Азаров заявив, що під час виборів до Верховної Ради України на виборчих дільницях встановлять 34 тис. відеокамер для спостереження за ходом голосування.