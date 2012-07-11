У США розгорівся скандал навколо проваленої операції зі зниклою зброєю

Палата представників Конгресу вимагала від міністра юстиції Еріка Холдера надати документацію операції, але він відмовився, посилаючись на службову таємницю. Тоді Палата представників спеціальною резолюцією звинуватила міністра у зневазі до Конгрессу, пише Радіо Свобода.

На захист Еріка Холдера виступив президент Барак Обама. Він обстоював позицію свого міністра, посилаючись на адміністративний привілей.

Таємна операція американських спецслужб на кордоні штату Аризона з Мексикою під назвою «Швидко й гнівно» передбачала продаж агентами міченої вогнепальної зброї, з метою простеження маршруту її дальшого руху. Проте слід 2 тисяч автоматів та пістолетів загубилися, виявившись лише у кількох злочинах, у тому числі у вбивстві американського прикордонника.

Спалахнув політичний скандал, наслідком якого стала безпрецедентна резолюція Палати представників Конгресу, яка звинувачує міністра юстиції, чільного правника країни, у зневазі до Конгресу.

Джон Бейнер, спікер Палати представників, навіть погрожує міністрові судом, аби примусити Еріка Холдера дати доступ до внутрішніх документів міністерства юстиції.

Президент терміново призначив відомого резонансними розслідуваннями генінспектора, який має провести скрупульозне розслідування. Майклу Горовіцу дали цілу армію підлеглих – 450 людей.

«Ми маємо всі докази перед собою,– сказав Майкл Горовіц. – Ми маємо документи, ми маємо інтерв’ю, що ми їх провели, і ми повинні будемо скласти звіт на цих підставах, звіт неупереджений, всеохопний і доскональний».

Цей звіт Майкл Горовіц планує представити наприкінці літа.