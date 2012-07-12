Герега обіцяє не затягувати з проханням про вибори

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.Герега сказала сьогодні на брифінгу перед початком сесії.

Секретар Київради зазначила, що, згідно з законодавством, після відповідного рішення депутатів вона протягом 14 днів повинна звернутись до Верховної Ради.

На сьогодні в порядку денному роботи сесії стоїть питання щодо розгляду заяви Л.Черновецького про його відставку.

«Я не буду зволікати і брати 14 днів. Ми візьмемо пару днів, підготуємо заяву і направимо її до Верховної Ради про призначення виборів міського голови», - сказала Г.Герега.

За словами секретаря Київради, зараз вона не може спрогнозувати, чи задовольнять депутати прохання Л.Черновецького.

Разом з тим вона запевнила, що у разі задоволення, згідно з законодавством, виконуватиме повноваження Київського міського голови і робитиме це в такому самому режимі, як до сьогоднішнього дня.

«Ви знаєте, що за дорученням Київського міського голови я веду і готую пленарні засідання. Роблю це, керуючись виключно законами України, регламентом та інтересами киян. Запевняю вас, що я та Київрада будемо працювати так само, в такому самому форматі», - зазначила Г.Герега.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня 2012 року Київський міський голова Л.Черновецький написав заяву про дострокове складення повноважень.

Частиною другою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що заступник міського голови - секретар Київради тимчасово здійснює повноваження Київського міського голови у разі звільнення голови з посади у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень.