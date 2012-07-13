Експерт: "мовний закон" на виборах допоможе ПР і "Свободі"

Про це заявив експерт Центру східних досліджень (OSW, Варшава) Тадеуш Ольшанський в аналітичному огляді, який є у розпорядженні агентства УНІАН.

«Партія (регіонів) тепер зможе показати себе як група, яка дотримується слова, а запровадження закону - турбота про громадян. Зважаючи на позитивне ставлення більшості суспільства до надання російській мові більших прав можна припускати, що для значної частини суспільства соціальні проблеми відійдуть на другий план, що призведе до більшої явки на виборах та зростання підтримки для «регіоналів», - відзначив Т.Ольшанський.

Він назвав реакцію української опозиції на ухвалення цього закону «на диво дуже слабкою», особливо в контексті попередніх заяв.

«Це може зменшити підтримку для них у націоналістичних середовищах та збільшити підтримку радикальної партії "Свобода", що, швидше за все, дозволить їй увійти до парламенту. Таке розшарування електорату опозиції також є успіхом Партії регіонів», - вважає експерт.

Т.Ольшанський висловив упевненість, що Президент України Віктор Янукович підпише цей закон перед виборами до Верховної Ради, а опозиція, швидше за все, оскаржить його ухвалення в Конституційному Суді.

Експерт додав, що застосування цього закону на практиці може призвести до витіснення української мови у значній частини регіонів України. За словами Т.Ольшанського, законом можуть скористатися також угорці на Закарпатті, румуни на Буковині та кримські татари.