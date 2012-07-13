УДАР: суд остаточно перетворюється на філію прокуратури

Як ідеться у переданій агентству УНІАН заяві партії, «відмова суду дослухатися до звернення Тимошенко та її адвокатів є порушенням прав засудженої екс-прем’єрки. Є безліч прикладів, коли касаційні справи розглядаються без присутності учасників справи, проте очевидно, що не у випадку судів над опозиціонерами, справи яких є політично вмотивованими».

В УДАРі нагадали про те, що «столичний Печерський райсуд, де триває судилище над екс-міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком, навпаки, дозволяє свідкам обвинувачення взагалі не з’являтися в залі суду, попри вимоги самого Луценка і його адвокатів. Таке відверте нехтування прав обвинувачуваної сторони і беззастережне прийняття по всім пунктам позиції прокуратури свідчить про упередженість судів у справах проти опозиціонерів».

«Такі дії суду говорять про заангажованість і залежність людей у мантіях. Українські суди продовжують демонструвати подвійні стандарти, остаточно перетворюючись на філії прокуратури», – йдеться у заяві.