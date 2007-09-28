НУ-НС і БЮТ хочуть терміново виправити критичну ситуацію

Блок «Наша Україна - Народна самооборона» та Блок Юлії Тимошенко завершують підготовку програми дій демократичного уряду.

Про це повідомив глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, підкресливши, що об’єднання демократичних сил не має права марнувати час.

Зокрема, за словами В.БАЛОГИ, «критичну ситуацію, до якої довела країну коаліція на чолі з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, треба терміново виправити”. “Тому демократичні сили повинні утворити коаліцію та уряд у найкоротші терміни», - наголосив він. «Експерти можуть завершити роботу над Програмою дій нового уряду вже найближчими днями», – уточнив глава Секретаріату Президента, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

В.БАЛОГА підкреслив, що Програма дій нового уряду має враховувати пріоритети, які окреслив глава держави на зустрічі з Юлією ТИМОШЕНКО 27 вересня.

«Потрібно чітко показати, якими будуть перші кроки демократичної коаліції і нового уряду протягом перших 100 днів діяльності. Як зазначив Президент України під час зустрічі з Юлією ТИМОШЕНКО, треба домовитися про дуже ефективну і швидку політику результатів для людей, оскільки останні рік-півтора, через відсутність в уряду ЯНУКОВИЧА програми дій, країна втратила багато можливостей», – наголосив В.БАЛОГА.

Також, зазначив він, глава держави вимагає від нового уряду розробити новий проект державного бюджету на 2008 рік, який має започаткувати нову соціальну політику на основі оголошених ініціатив Президента України, а також зобов’язань, які «Наша Україна - Народна самооборона» і БЮТ брали на себе у ході виборчої кампанії. Крім того, першочерговими завданнями є утворення національного антикорупційного бюро та прийняття пакета антикорупційних законопроектів Президента України, відзначив В.БАЛОГА.