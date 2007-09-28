Тимошенко і Ющенко визначили термін формування коаліції

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що у разі перемоги демократичних сил коаліція буде створена на наступний день після офіційного оприлюднення результатів виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час прес-конференції.

За її словами, терміни формування коаліції обговорювалися вчора, під час зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ. «Вчора з Президентом України ми поставили такі терміни, що мусимо сформувати коаліцію на наступний день після офіційного оголошення результатів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також наголосила, що під час зустрічі з главою держави обговорювалася угода, яка була підписана між БЮТ та НУ-НС. Вона нагадала, що ця угода визначає стратегічну програму проведення реформ в Україні, кадрові питання та подальші кроки БЮТ та НУ-НС як єдиної команди.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що цей документ є довгостроковим, і він не обмежений термінами.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія має встановити результати позачергових виборів народних депутатів України не пізніш як на п’ятнадцятий день з дня виборів, тобто до 15 жовтня включно.