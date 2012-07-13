Доній просить опозицію не забувати про голодувальників

Про це він заявив, коментуючи звернення учасників голодування біля «Українського дому» до Об’єднаної опозиції, повідомляється на сайті партії «Батьківщина».

«Мені абсолютно зрозумілий ідейний порив молодих хлопців і дівчат, які оголосили голодування, але цілком очевидно, що голодування і дії молодих патріотів ніким не мають бути використані для розколу патріотичного середовища, в тому числі і для розколу патріотів на громадськість і політиків», - сказав О.Доній.

На переконання О.Донія, будь-які персональні закиди на адресу тих чи інших діячів опозиційного середовища можуть бути використані проти самої ідеї підтримки української мови та культури. «Тому треба бути дуже обережним і навпаки, сприяти єднанню всього патріотичного середовища», - наголосив народний депутат.

О.Доній закликає громадськість не ізолюватися від політиків, а політиків не залишати голодувальників без уваги.

«Це було б коректно, адже подолати «махіну» русифікації можна лише спільним фронтом», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня Верховна Рада ухвалила Закон "Про засади державної мовної політики", що спричинило хвилю протестів по всій Україні.

Ухвалений закон, котрий набуде чинності у разі підписання Президентом, дозволяє використовувати російську мову в офіційному діловодстві в регіонах, щонайменше 10% жителів яких розмовляють цією мовою.

Того ж дня біля «Українського дому» народні депутати від опозиції оголосили безстрокове голодування проти мовного закону.

6 липня учасники мітингу ухвалили резолюцію, в якій оголошується про початок акції «Україна проти Януковича». Після цього більшість протестувальників розійшлися.

Лідер партії «Фронт змін» Арсеній Яценюк оголосив про поширення акцій на захист української мови по всій Україні.

«Ми сьогодні перемогли», - сказав він і наголосив, що відмова голови ВР Володимира Литвина підписувати прийнятий парламентом мовний закон є маленькою, але перемогою цієї акції.

7 липня учасники акції на захист української мови біля «Українського дому» заявили, що не підтримують вчорашню заяву опозиції про перемогу і обіцяють залишатися тут до скасування прийнятого парламентом мовного закону.

За словами мітингувальників, незважаючи на те, що вони представляють різні політичні сили, вони не хочуть політизувати це питання і вимагають скасувати цей закон.