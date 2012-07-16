В ПР думають, що Яценюк проводить рейдерське захоплення Батьківщини

Про це вона заявила в коментарі, текст якого передано УНІАН прес-службою Партії регіонів.

За словами Ю.Ковалевської, А.Яценюк, який ще недавно заявляв, що «політик не може не бути членом політичної партії, тому що інакше він не несе жодної відповідальності перед виборцями», «залишив свій «Фронт Змін» і перекинувся в список «Батьківщини».

«Поки що складно відповісти, що це – рейдерське захоплення «Батьківщини» зсередини «безвідповідальним безпартійним» А.Яценюком чи зрада однопартійців і перебігання до тих, з ким йому на сьогодні бути вигідніше. Справжні наміри А.Яценюка стануть зрозумілі вже після виборів», - вважає депутат.

«Це не об'єднання політичних сил, це – об'єднання «Батьківщини» з А.Яценюком і кількома його наближеними», - додала вона.

Ю.Ковалевська переконана, що якби справді йшлося про створення об'єднаної опозиції, то логічнішим було б повне злиття партій на базі однієї з них, а в цьому випадку партія «Фронт Змін» залишається окремою політичною силою, тільки без А.Яценюка, який у цей час пройде у Верховну Раду за списком чужої партії і вже в новому парламенті «об'єднана опозиція» знову відокремиться і розійдеться по різних фракціях.

«А, можливо, і не відокремиться. І тоді виявиться, що безпартійний А.Яценюк чудово почувається у рядах фракції «Батьківщини», а партія «Фронт Змін» просто залишилася на узбіччі політичного життя - от і все об'єднання. У такому разі, чим А.Яценюк відрізняється від інших своїх колег, яких настійливо називають «тушками»?» - сказала Ю.Ковалевська.

Парламентарій також закликала виборців уважніше придивитися до політичних діячів, які ще до проходження у парламент демонструють готовність «перебігати під привабливіші прапори, які зраджують своїх однодумців і швидко забувають свої ж слова і передвиборні обіцянки».

«Наявність на чолі списку так званої об'єднаної опозиції безпринципного перебіжчика А.Яценюка найточніше характеризує це лицемірне об'єднання», - зазначила Ю.Ковалевська.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня з'їзд партії «Фронт Змін» припинив членство А.Яценюка в цій політичній силі на час парламентських виборів.

Зокрема, згідно з рішенням, членство лідера «Фронту Змін» А.Яценюка в партії припиняється у зв'язку з участю у виборах у Верховну Раду в рамках Об'єднаної опозиції на базі Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина».

Таким чином, голова Ради Об'єднаної опозиції «Батьківщина» А.Яценюк йде на парламентські вибори як безпартійний, голова громадської організації «Фронт Змін».