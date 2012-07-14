Яценюк склав повноваження «фронтового командира» на час виборів

Таке рішення було ухвалено сьогодні, 14 липня, в Києві делегатами з’їзду партії, повідомили УНІАН у прес-службі «Фронту змін».

Зокрема, згідно з рішенням, членство лідера «Фронт змін» А.Яценюка у партії припиняється у зв’язку з участю у виборах до Верховної Ради в рамках Об’єднаної опозиції на базі Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина».

Таким чином, голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» А.Яценюк іде на парламентські вибори як безпартійний, голова громадської організації «Фронт змін». Інші члени партії «Фронт змін» - як безпартійні, члени ГО «Фронт змін», зазначається в повідомленні.

Також з’їзд «Фронту змін» ухвалив рішення покласти обов’язки лідера партії на час кампанії з виборів народних депутатів на керівника Секретаріату партії Світлану Войцеховську.

Членство у партії «Фронт змін» кандидатів у депутати припиняється до моменту складання присяги народного депутата України, підкреслюється в повідомленні.

Як пояснили в прес-службі, ухвалене рішення носить суто технічний характер, оскільки Закон «Про вибори народних депутатів України» не передбачає формування виборчих блоків. 23 квітня лідер «Фронту змін» А.Яценюк та лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко підписали Декларацію єдності, згідно з якою партії йдуть на вибори за виборчим списком «Батьківщини». Список очолять Ю.Тимошенко і А.Яценюк.