Черновецький відхрестився від ”наїздів” на Луценка

Блок Леоніда Черновецького обурений використанням «чорного піару», спрямованого проти столичної влади напередодні виборів.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Блоку.

«Політтехнологи певних політичних сил намагаються використовувати ім’я столичного голови Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та представників його команди у своїх брудних політичних цілях”, - наголошується в заяві.

Зокрема, за словами авторів заяви, “в одній із листівок, з посиланням на мера Києва, розміщено звинувачення в популізмі на адресу першого номера списку блоку «Наша Україна - Народна самооборона» Юрія ЛУЦЕНКА”. У Блоці Черновецького наголошують, що до появи цієї листівки ніхто з представників столичної влади не причетний, і “у зв’язку з цим звертаємося до прокуратури з вимогою розслідувати факт появи та поширення в Києві подібної «чорнухи».

Друга листівка, йдеться в заяві, носить характер начебто звернення Київського міського голови до киян із закликом голосувати за Партію регіонів. У зв’язку з цим у Блоці Черновецького нагадують, що позиція мера Києва “від самого початку передвиборчої кампанії була і залишається незмінною: столична влада і столичний голова були, є і будуть лише на боці киян, а не на боці якоїсь однієї з політичних сил, що беруть участь у виборах”.

“Тому ті, хто використовує подібні аморальні і власне незаконні провокаційні методи, мають відповідати перед Законом», - наголошується у заяві Блоку Леоніда Черновецького.