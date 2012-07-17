Луценко - прокурорам: Уперед балбеси, у вас три дні роботи

Печерський районний суд Києва до 20 липня оголосив перерву у розгляді справи за обвинуваченням екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка в організації незаконного стеження для надання можливості прокурорам підготуватися до стадії доповнень.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила головуюча на судовому процесі суддя Ганна Медушевська, задовольнивши таким чином клопотання сторони держобвинувачення.

Іншою своєю ухвалою вона відмовила Ю.Луценку та його захисту у задоволенні клопотання про закриття справи за відсутністю складу злочину, мотивувавши це тим, що на даному судовому етапі таке клопотання задоволенню не підлягає.

Таким чином наступне судове засідання розпочнеться о 8.15 20 липня.

Після оголошення цього рішення судді, звертаючись до прокурорів, Ю.Луценко сказав: «Вперед балбеси, у вас три дні роботи».

Довідка УНІАН. Ю.Луценку висунуто звинувачення за ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) під час розслідування справи про отруєння колишнього Президента Віктора Ющенка.

Суть зловживань, що інкримінуються екс-міністру, зводиться до того, що він, а також Володимир Тарасенко і Олег Павлєнов (обидва працювали в Департаменті карного розшуку МВС), у рамках розслідування справи про отруєння В.Ющенка нібито незаконно продовжили до 18 місяців оперативно-розшукову справу (ОРС) стосовно Валентина Давиденка, колишнього водія екс-першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка. Відкриття цієї ОРС дозволяло вести стеження за В.Давиденком і прослуховувати його телефонні розмови, що «завдало істотної шкоди правам, свободам і інтересам Валентина Давиденка, що охороняються законом», йдеться в обвинувальному висновку.

Цей епізод справи екс-міністра було виділено в окрему справу 21 січня 2012 року.