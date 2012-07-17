Київський губернатор просить партії скинутись постраждалим від стихії

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Присяжнюк заявив сьогодні журналістам в Києві, зауваживши, що на його заклик вже відгукнувся обласна організація Партії регіонів, яка передала керівництву Миронівського району, який жителі якого зазнали найбільших збитків, 1,5 млн грн.

«Надавши відповідну допомогу постраждалим від стихії, всі політичні сили не на словах, а справою покажуть свою справжню турботу щодо людей, тим більше тих, які несподівано опинилися у складній ситуації», - зазначив губернатор.

За його словами, відновлювальні роботи у Миронівській районній лікарні вже розпочалися.

Крім того, в усіх районах області, які зазнали збитків від негоди, в рамках соціальної програми «Трудовий десант» розпочнуть роботу добровільні мобільні ремонтні бригади.

М.Присяжнюк зазначив, що лише за попередніми підрахунками у Миронівському районі збитки від стихійного лиха сягнули 10 млн грн, у Таращанському – близько 2 млн грн, у Богуславському та Рокітнянському - по 1 млн грн, а у Ставищенському й Тетієвському - по 500 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 16 липня на Київщині через шквальний вітер та град постраждали 200 населених пунктів. Вітер пошкодив дахи будинків, повалив дерева, знеструмив очисні споруди тощо.