Черновецький «заспокоїв»: балотуватися у депутати не буде

Про це він заявив в інтерв'ю газеті “Сегодня” (№ 158 від 19 липня).

“Я у виборах мера брати участі не буду. Наступним мером я бачу, звичайно, людину, якій повірять кияни: ділового, з душею і серцем. Не популіста, який заробив свій авторитет тільки словами і протестами, і нічого абсолютно не запропонував конструктивного. Не хочу явно за когось агітувати, оскільки своєю агітацією, з відомих причин, можу більше нашкодити, чим допомогти. Скажу тільки, що кияни гідні жити в європейській столиці, і вони здатні зробити правильний вибір”, - сказав Л.Черновецький.

При цьому він відзначив, що вибори мера Києва мали бути протягом двох місяців після його відставки (Л.Черновецький 1 червня 2012 року написав заяву про дострокове складання повноважень - УНІАН). На думку Л.Черновецького, це питання перейшло в політичну, неправову сферу.

“І передбачати тепер, коли вони будуть, не беруся. Все заплуталося. Щоб наблизити вибори, я пішов у відставку. І це моя принципова позиція”, - підкреслив екс-мер.

Також він повідомив, що не має наміру балотуватися і в народні депутати на виборах, які пройдуть 28 жовтня.

“В українській політиці немає правил і немає довіри. Є багато заздрощів і кон'юнктура. Тому я не стану на цей раз балотуватися у депутати Верховної Ради (не тому, що боюся програти, я п'ять разів вигравав вибори, виграв би і зараз), почекаю, подивлюся на все з боку, і якщо побачу, що мене не вистачає в парламенті, виставлю свою кандидатуру в одному з мажоритарних округів. Але, якщо чесно, в цю хвилину навіть не хочу думати про це. Чекатиму «свого» часу. Але з політикою не розлучаюся. Уважно стежу за всім, що відбувається. Та і хто дасть мені піти з політики! Люди чекають моїх оцінок всього і вся. Я їм цікавий! І хоча останніми роками в пресі мене постійно обливають брудом, час, повірте, змиє його весь без залишку. І відбудеться це в найближчі рік-два. От тоді і поговоримо про мої плани в політиці”, - підкреслив Л.Черновецький.