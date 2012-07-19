Мер підозрює, що грошей у держави немає

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

За словами мера, гроші надходять лише на захищені статті, зокрема, зарплати та за енергоносії.

«В бюджеті ми заклали 2,16 млн грн на реконструкцію фонтанів на бульварі Шевченка. Однак змушені їх освоювати по мірі надходження, зараз гроші не поступають. Навіть на пальне для швидких кошти казначейство не проплачує», – повідомив С.Надал.

З цього приводу він вже дав вказівку начальнику міськвідділу охорони здоров’я Ростиславу Левчуку віднайти структури, які б готові були надати пальне для карет швидкої допомоги авансом.

Наявного пального лікарні швидкої допомоги вистачить орієнтовно на 3 тижні. Автопарк швидкої уже заборгував своєму постачальнику за пальне близько 300 тис. грн.