Україна заборонила в`їзд депутату Держдуми Росії

Служба безпеки України 3 червня прийняла рішення заборонити в`їзд в Україну депутату Державної Думи Росії, голові Комітету зі співпраці між українським і російським парламентами Костянтину ЗАТУЛІНУ.

Про це повідомила УНІАН прес-секретар голови СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

Вона пояснила, що в’їзд заборонено на підставі закону України про правовий статус іноземців і осіб без громадянства в інтересах забезпечення безпеки України.

Діяльність К.ЗАТУЛІНА, зазначила прес-секретар голови СБУ, створює передумови для здійснення протиправних проявів, пов`язаних із зазіханням на територіальну цілісність і недоторканність України, а також - розпалення міжнаціональної ворожнечі.

Як повідомлялося, К.ЗАТУЛІН брав участь в акціях протесту проти приїзду судна НАТО до Феодосії напередодні планових навчань.

Довідка УНІАН. 27 травня до Феодосії прибуло транспортне судно США «Едвантедж», з якого були розвантажені інженерна техніка і будівельні матеріали для вдосконалення навчально-тренувальної бази Старокримського полігону Військово-Морських сил України. У Міністерстві оборони України пояснили, що судно «Едвантедж» - це передовий загін, який готує планові навчання «Сі Бриз-2006», і цей захід було заплановано ще торік - про нього повинні знати місцева влада і керівництво порту.

Натомість місцеві жителі і активісти ряду партій блокують порт у Феодосії. При цьому низка партій заявили про незаконність присутності іноземних військ на території України, оскільки парламент не надав згоди на проведення міжнародних військових навчань на території України.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ, за яким набуло чинності рішення Ради національної безпеки і оборони України про продовження підготовки до навчань "Сі Бриз - 2006" і "Тугий вузол - 2006". Крім того, глава держави направив законопроект до Верховної Ради для позачергового розгляду щодо допуску іноземних військ на територію України в рамках навчань.

Самі навчання раніше були заплановані на 14 червня, розгляд законопроекту – на 7 червня.

Низка експертів заявляє з приводу ситуації в Феодосії, що Росія і проросійські партії в Україні ведуть таким чином ідеологічну війну проти України.