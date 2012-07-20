Україна проти Януковича: "процес триває"

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Турчинов сказав учора на брифінгу в Києві.

«Я сподіваюсь, що найближчим часом ми зможемо назвати кількість підписів (зібраних в рамках акції «Україна проти Януковича» – УНІАН). Я переконаний, що це буде не сотні тисяч, а мільйони підписів, і акція завершиться відстороненням Президента», - сказав О.Турчинов.

Він зауважив, що акція зі збору підписів проходить в усіх регіонах – де легше, де важче в організаційному плані, але процес триває.

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Як повідомляв УНІАН, акцію «Україна проти Януковича» Об’єднана опозиція «Батьківщина» розпочала 16 липня. Вона звертається до Вищого адміністративного суду України з позовом проти Президента В.Януковича. Кожен може приєднатися до цього позову як третя особа. Для збору підписів на вулицях міст у всіх регіонах України встановлено інформаційні намети Об’єднаної опозиції. Усі, хто підтримує акцію, також можуть залишити свій підпис під листівкою «Україна проти Януковича».

За даними партії «Фронт Змін», станом на ранок 19 липня 7753 осіб заповнили заяви про приєднання до судового позову проти Президента України В.Януковича. Окрім цього, підписами під листівками «Україна проти Януковича» акцію підтримали 14300 людей, повідомили у прес-службі партії «Фронт Змін».