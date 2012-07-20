Адвокат вважає, що справу Луценка можуть закрити - закінчуються строки давності

Печерський районний суд Києва оголосив перерву в судовому засіданні по справі Луценка з метою, щоб сторони учасниці процесу ознайомилися з копією зміненого обвинувального висновку.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила головуюча в судовому процесі суддя Ганна Медушевська.

Наступне судове засідання відбудеться 25 липня о 9.00.

Юрій Луценко вважає, що зміною статті обвинувачення генпрокуратура намагається уникнути визнання злочину в його діях у справі стеження за водієм Сацюка.

Про це він заявив в коментарі "Українській правді" по завершенні судового засідання.

"Це спроба прокуратури не помічати, що відсутня подія злочину. Справа в тому, що права Давиденка обмежив апеляційний суд, рішення якого ніким не скасановане по сьогоднішній день", - сказав.

"Підставою для цього рішення суду не були документи, які інкримінують Тарасенку, Павленову і Луценку. Документи, які ми підписали не носять жодного причино-наслідкового зв’язку із рішенням апеляційного суду. Відтак всі намагання побачити такий невеликий злочин як халатність є виключно спробою ГПУ замаскувати видуманий ними злочин і все ж таки не визнати фальсифікацію ними справи", - наголосив він.

Водночас адвокат Луценка Олексій Баганець вважає, що це кращий спосіб, який вигадала ГПУ щоб вийти з ситуації.

За його словами, у серпні закінчуються строки давності по цій справі за цією статею.

"Цей злочин невеликої тяжкості. За ним не передбачено покарання більше 2 років позбавлення волі, а строк давності – 3 роки. Тому 6 серпня закінчаться строки давності. Якщо закінчаться строки давності, то суд має право закрити справу за завершенням строку давності", - заявив Баганець.