Регіонал агітує бездоріжні села з вертольота (відео)

Очевидці зафіксували на відео приліт народного депутата до села Городнє Болградського району Одеської області. Гелікоптер приземлився просто на поле, підняв багато пилу та привернув увагу місцевих мешканців, повідомляє Українська правда.

Місцевим дітям Ігор Плохой роздав кашкети та футболки. А от сам переліт, як припускає видання, міг обійтися нардепу у 12 тисяч доларів. Адже вертоліт, на якому прилетів депутат, ще в травні значився за компанією "Challenge Aero", яка в тому числі надає послуги з перельотів територією України.

Як розповіли місцеві жителі, це не перший приїзд Плохого у Городнє, яке входить до 142 округу, де він має намір балотуватись до Верховної Ради. За інфомарцією мешканців, після спілкування з ними, він поїхав на місцевий стадіон.

Також відомо, що він був у іншому селі – Кулевче Саратського району, яке також входить у виборчий округ № 142.

"На півдні Одеської області майже немає доріг, а він використовує гелікоптер, хоча був депутатом ВР вже майже 10 років і жодної дороги не зробив", - обурився один з місцевих жителів.

Також відомо, що Плохого зустрічали два сержанти державної охорони та кілька джипів, один з яких зареєстрований на іншого депутата-регіонала – Олександра Лєщинського.