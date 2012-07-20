Freedom House назвала головні проблеми в Україні

Про це йдеться у звіті міжнародної організації Freedom House, повідомляє ВВС Україна.

Звіт під назвою "Захищаючи українську демократію-2" організація оприлюднила у четвер, 19 липня, у Вашингтоні. Рік тому організація вже представляла документ щодо стану демократії в Україні. Нинішній звіт є результатом поновленого моніторингу.

У звіті, зокрема, зазначається, що впродовж наступних тижнів українське керівництво має зробити остаточний вибір – або і надалі утримувати за ґратами опозиціонерів і здійснювати подальшу централізацію влади, або показати світові, що країна справді хоче інтегруватися до Європи, провівши чесні парламентські вибори і припинивши вибіркове правосуддя.

За висновком організації, в Україні посилюється концентрація влади в руках Президента Віктора Януковича і його родини, втім, за оцінкою експертів, громадянське суспільство не послабилось, а стало більш активним.

«Процеси в Україні впливають на динаміку розвитку в усій Євразії, цим пояснюється наша значна увага до України. До того ж, нинішні негативні процеси в Україні не є незворотними. Наша мета – привернути увагу української сторони до наших висновків», - наголосив один з авторів звіту, представник Атлантичної Ради США Деймон Вілсон.

За словами експертів, головними проблемами в Україні лишається вибіркове переслідування опозиції і корупція, водночас, як зазначили автори звіту, в Україні менше скаржаться на втручання СБУ в роботу громадських організацій, що було більшою проблемою рік тому. За оцінкою Freedom House, серйозною проблемою залишається контроль українською владою мас-медіа, зокрема, телебачення.

Серед позитивів було названо, зокрема, ухвалення необхідного законодавства щодо неурядових організацій, закону про доступ до публічної інформації, розвиток нових енергетичних проектів та протидія зусиллям Росії інтегрувати Україну в Митний союз.

Однак, за словами експертів, усі досягненні нівелюються на фоні того, що Юлія Тимошенко, Юрій Луценко та інші опозиціонери залишаються за ґратами.

«Дедалі більше розмов про застосування санкцій щодо України. Хоча ми не радимо це робити на цьому етапі, все ж сподіваємось, що ситуація з санкціями довкола Росії, та й сама можливість ухвалення санкцій стане «дзвоником» для українському уряду щодо того, що він прямує неправильним шляхом», - наголосив президент Freedom House Девід Креймер.

Відносно Росії цього тижня в Сенаті був здійснений ще один крок у напрямку остаточного ухвалення «списку Магнітського», який має на меті запровадити санкції проти російських чиновників, причетних до загибелі російського юриста Сергія Магнітського.

ВВС Україна нагадує, що у Сенаті США зареєстровано вже дві резолюції, які пропонують застосування санкцій щодо України. Таку ситуацію деякі американські експерти називають безпрецедентною. У травні сенатор-республіканець Джеймс Інхоф запропонував проект резолюції, який закликає об`єднати міжнародні зусилля щодо звільнення Ю.Тимошенко та інших опозиціонерів. Сенатор пропонує заборонити в`їзду до США українським посадовцям, в тому числі Президенту В.Януковичу і генпрокурору Віктору Пшонці.

Цього тижня інший сенатор-республіканець Крістофер Сміт презентував свою резолюцію. Вона закликає до відмови у видачі американських віз українським посадовцям, причетним до серйозних порушень прав людини, антидемократичних дій, таких як фальсифікації на виборах або корупція.

Обидва сенатори відзначають, що за президентства В.Януковича в Україні спостерігається регрес в демократичному розвитку, і наголошують, що Заходу слід ретельно стежити, як будуть проведені парламентські перегони.

Представники українського влади наголошують, що забезпечать повний доступ спостерігачів до моніторингу перегонів.