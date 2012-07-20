«Репортери без кордонів»: побоювання щодо України не були марними

Про це заявив керівник берлінського відділення організації «Репортери без кордонів» Кристіан Мір в інтерв’ю «Німецькій хвилі», коментуючи останні події навколо сайту LB.ua і телеканалу ТВi.

Зокрема, К.Мір погодився з думкою, що порушення кримінальної справи відносно інтернет-видання LB.ua, податкові перевірки телеканалу ТВi та кримінальна справа проти керівника цього каналу Миколи Княжицького є тиском на ЗМІ.

За його словами, «на наш погляд, обидва ці випадки – довкола порталу LB.ua і телеканалу ТВi - перебувають у великому спектрі нападів на журналістів в Україні. «Репортери без кордонів» весь час фіксують це, наприклад, минулого року було щонайменше 35 нападів на журналістів. Обидва теперішні випадки – з порталом LB.ua і телеканалом ТВi - цілком вписуються у панораму нападів на журналістів і порушень свободи слова».

За словами К.Міра, «ми вважаємо, що напередодні виборів журналістів особливо залякують. Це те, що весь час нас турбувало. «Репортери без кордонів» повідомляли про побоювання, що перед виборами журналістів можуть особливо залякувати, щоб вони не повідомляли критично про владу Віктора Януковича та партії, що його підтримують».

У відповідь на запитання, як, на його думку, далі розвиватиметься ситуація у сфері свободи ЗМІ в Україні, К.Мір зазначив: «На жаль, зараз ми дуже песимістично дивимося на подальший розвиток ситуації зі свободою преси в Україні. Так само песимістично ми оцінюємо перспективу проведення в Україні вільних і чесних виборів. Адже до цього ми зараховуємо також незалежну і критичну діяльність ЗМІ. Тому важливо, щоб більше незалежних і критично налаштованих колег і далі домагалися незалежного висвітлення подій і не давали себе залякувати такими діями, які ми нині спостерігаємо проти сайту «Лівий берег» і проти пана Княжицького».

К.Мір вважає, що до таких подій потрібно привертати увагу громадськості: «Привернути увагу громадськості – це те, що роблять «Репортери без кордонів». Це також і те, що протестом у Києві намагалися досягти українські журналісти. Адже громадськість створює тиск, а це значить, що влада В.Януковича має пояснити свою політику, у тому числі й такі напади на свободу преси. Ми виходимо з того, що це матиме результат. Можливо, не в короткостроковій, а в середньостроковій перспективі. У найгіршому разі, у випадку атак, ми підтримуємо журналістів і блоґерів у небезпеці. «Репортери без кордонів» допомагають проводити медичне обстеження, у гіршому випадку – допомагають з процесом надання притулку. Але найперше - це тиск громадськості».

Коментуючи вчорашню заяву Президента України, який доручив генпрокурору та голові Державної податкової служби перевірити законність порушення відповідних кримінальних справ, К.Мір зауважив, що «В.Янукович так би не сказав, якби, можливо, не було цього громадського тиску. На мою думку, це невеличке свідчення того, що громадський тиск може щось змінити».