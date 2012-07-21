Меджліс продовжить переговори з партіями про участь у виборах
Загальнонаціональний з`їзд кримських татар - курултай, який зібрався сьогодні у Сімферополі, доручив Меджлісу продовжити переговори з представниками національно-демократичних партій про формат участі кримських татар у парламентських виборах.
|Мустафа Джемільов - єдиний представник кримських татар у ВР
"Переговори і консультації Меджлісу кримськотатарського народу з національно-демократичними силами України з питань майбутніх виборів свідчать про відмінності у підходах до представництва кримських татар у парламенті країни. Відповідно, в термін до початку виборчого процесу належить провести ще ряд консультацій, за результатами яких можливим буде прийняття рішення про консолідовану позицію кримських татар на виборах 28 жовтня", - сказано у документі.
Меджлісу доручено також до 12 серпня прийняти рішення "про консолідовану позицію кримських татар" на виборах і "забезпечити його виконання усіма органами національного самоврядування кримських татар".
Як повідомляв УНІАН, кримських татар представляє у Верховній Раді лише один депутат - лідер Меджлісу Мустафа Джемільов (фракція "Наша Україна - Народна самооборона").
У Криму проживають майже 2 мільйони осіб, з них близько 270 тисяч - кримські татари.
Курултай проходить у Сімферополі 21-22 липня.