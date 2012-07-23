Янукович може перервати відпустку, щоб попрощатися зі Ступкою

09:09, 23 липня 2012
Політика
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Президент України, ймовірно, прилетить до Києва.

Ступка, Янукович, Герман

Президент України Віктор Янукович може перервати свою відпустку для того, щоб узяти участь у прощанні з Героєм України Богданом Ступкою.

Відповідаючи на запитання УНІАН, член урядової комісії з організації похорону Богдана Ступки, радник Президента Ганна Герман зазначила: «Ймовірно, що Президент перерве свою відпустку і прилетить із Криму до Києва, щоб попрощатися зі своїм другом, членом Громадської гуманітарної ради при Президентові України Богданом Сильвестровичем Ступкою».

Прощання з актором відбудеться у вівторок, 24 липня, у Національному академічному театрі ім. Франка.

Як повідомляв УНІАН, Герой України, актор театру і кіно, директор Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка Богдан Сильвестрович Ступка помер 22 липня на 71 році життя після тривалої хвороби.

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