Янукович може перервати відпустку, щоб попрощатися зі Ступкою

Президент України Віктор Янукович може перервати свою відпустку для того, щоб узяти участь у прощанні з Героєм України Богданом Ступкою.

Відповідаючи на запитання УНІАН, член урядової комісії з організації похорону Богдана Ступки, радник Президента Ганна Герман зазначила: «Ймовірно, що Президент перерве свою відпустку і прилетить із Криму до Києва, щоб попрощатися зі своїм другом, членом Громадської гуманітарної ради при Президентові України Богданом Сильвестровичем Ступкою».

Прощання з актором відбудеться у вівторок, 24 липня, у Національному академічному театрі ім. Франка.

Як повідомляв УНІАН, Герой України, актор театру і кіно, директор Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка Богдан Сильвестрович Ступка помер 22 липня на 71 році життя після тривалої хвороби.