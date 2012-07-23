Власенко: Тимошенко попросила відновити лікування

Екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко попросила відновити лікування, перерване у зв’язку із проявом шкірного захворювання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед харківською лікарнею «Укрзалізниці», де Ю.Тимошенко проходить курс лікування, повідомив її захисник, народний депутат Сергій Власенко.

Коментуючи на прохання журналістів слова заступника головного лікаря ЦКЛ «Укрзалізниці» Ірини Фурси про прохання Ю.Тимошенко збільшити навантаження лікувальної фізкультури, він сказав: «Юлія Володимирівна попросила відновити лікування, яке було перервано у зв’язку із проявами невідомого походження, які у неї з’явилися на тілі. Так, така заява була».

С.Власенко підкреслив, що Ю.Тимошенко впродовж останніх двох тижнів була позбавлена можливості приймати ліки, у тому числі знеболювальне.

«Юлія Володимирівна зробила заяву про те, що вона просить відновити лікування, тому що, на жаль, вона була позбавлена можливості покращувати свій стан здоров’я, вона була позбавлена можливості приймати знеболююче, що насправді протягом двох тижнів робить неможливим нормальне перебування, тому вона попросила відновити лікування», - сказав С.Власенко.