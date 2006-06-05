БЮТ вимагатиме кримінальних справ проти посадовців Генпрокуратури

Блок Юлії Тимошенко вимагатиме порушити кримінальні справи проти посадових осіб Генеральної прокуратури України, якщо вони не з’являться на судове засідання 8 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у прес-релізі БЮТ, розповсюдженому прес-службою блоку сьогодні на прес-конференції у Києві.

Прес-служба БЮТ наголошує, що Генпрокуратура «яка начебто розслідує справу прослуховування телефонних розмов екс-керівниками СБУ, ганебно оскандалилася: безпідставно і незаконно порушивши кримінальні справи, представники Генеральної прокуратури не з’являються на судові засідання, блокуючи їх роботу», - наголошується у прес-релізі.

Прес-служба БЮТ підкреслює, що дії Генпрокуратури “абсурдні з точки зору звичайної логіки, оскільки найвищих орган нагляду за дотриманням законності відмовляється підтверджувати звинувачення, які до того неодноразово в порушення презумпції невинності озвучувалися керівництвом ГПУ в ЗМІ”.

На думку БЮТ, “навіть не володіючи спеціальною юридичною освітою не важко зрозуміти, що така несподівано оригінальна поведінка Генеральної прокуратури є фактичним визнанням того, що їй просто немає що надати суду і це є ще одним свідченням фальсифікації цих кримінальних справ”.

“Генеральна прокуратура боїться надати докази суду виключно з однієї причини, - тому, що їх немає і ніколи не існувало у природі, окрім як в хворобливій фантазії замовників незаконного кримінального-репресивного переслідування наших колег”, підкреслюється у заяві.

Блок Юлії Тимошенко заявляє, “якщо 8 червня, в день чергового розгляду кримінальних справ, представники прокуратури знову проігнорують свої посадові обов’язки і вимоги законодавства та знову не з’являться на судове засідання, БЮТ ініціюватиме порушення кримінальних справ проти посадових осіб Генеральної прокуратури України, які фальсифікували ці справи та осіб, що відповідають в ГПУ за направлення до суду матеріалів кримінальних справ. Блок Юлії Тимошенко також наполягатиме на повній зміні всього керівного складу Генеральної прокуратури”.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати з фракції БЮТ, колишній голова СБУ Олександр ТУРЧИНОВ та його екс-заступник Андрій КОЖЕМЯКІН проходять у кількох кримінальних справах як свідки. У прес-службі Генеральної прокуратури уточнили, що одна з цих справ – справа про незаконне прослуховування високопосадовців (по цій справі визнані потерпілими екс-секретар РНБО Петро ПОРОШЕНКО та екс-міністр юстиції Роман ЗВАРИЧ).

Інша справа – порушена прокуратурою 24 березня за фактом знищення співробітниками СБУ документів оперативно-розшукової справи, заведеної на російського бізнесмена Семена МОГИЛЕВИЧА, який нібито має причетність до компанії “РосУкрЕнерго”. (Як пояснював з цього приводу заступник генпрокурора Віктор ШОКІН, з невідомих причин 8 вересня 2005 року за розпорядженням тодішнього заступника голови СБУ А.КОЖЕМЯКІНА матеріали справи по МОГИЛЕВИЧУ (20 томів) було знищено “за 40 хвилин”, прокуратура викликала КОЖЕМЯКІНА для свідчень, але він не з’явився).