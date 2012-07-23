Позов опозиції проти Януковича підписали 42 тисячі осіб

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії “Фронт Змін”.

На сьогоднішній ранок 42380 осіб заповнили заяви про приєднання до судового позову.

Крім цього, підписами під листівками «Україна проти Януковича» акцію підтримали 80600 людей.

У прес-службі нагадали, що про розгортання акції «Україна проти Януковича» Об’єднана опозиція «Батьківщина» оголосила 16 липня. Вона звертається до Вищого адміністративного суду України з позовом проти Президента В.Януковича. Позивачем від імені Об’єднаної опозиції є Арсеній Яценюк. Кожен може приєднатися до цього позову як третя особа.

Для збору підписів на вулицях міст у всіх регіонах України встановлено інформаційні намети Об’єднаної опозиції «Батьківщина».

Водночас в опозиції стверджують, що влада намагається перешкодити збору підписів. Зокрема, 18 липня у Харкові представники міськвиконкому пішли «в рукопашну» на намети «Україна проти Януковича». Директор департаменту із взаємодії з правоохоронними органами міської ради Валентин Топчій власноруч намагався зламати намет, відштовхував учасників акції. Після цього кілька десятків міліціонерів почали затримувати активістів.

Після розгортання акції «Україна проти Януковича» на Донеччині податкова міліція розпочала обшуки на підприємстві, яке належить родині Олександра Ярошенка, голови Донецького штабу Об’єднаної опозиції «Батьківщина».

Наступного дня після старту акції на Буковині невідомі встановили спостереження за головою Чернівецького виборчого штабу Об’єднаної опозиції Максимом Бурбаком. Усі його пересування відбуваються в супроводі автомобіля, з якого невідомі особи проводять несанкціоновану фотозйомку.