Донецькі ”вітренківці” погрожують ”підняти народ”

Депутати Донецької обласної ради від блоку Наталії Вітренко «Народна опозиція» заявляють, що «піднімуть народ» і примусять наступну сесію облради оголосити Донецьку область "територією без НАТО".

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні після сесії Донецької облради повідомила керівник фракції блоку в облраді Наталія БЕЛОЦЕРКОВСЬКА.

"Ми підніматимемо народ однозначно. Ми розповідатимемо, що робить Партія регіонів, захищаючи свої капітали. Я думаю, що на наступну сесію ми виведемо набагато більше народу, звеземо, допоможемо. Ми зараз збираємо пожертвування, народ привеземо. І примусимо депутатів ухвалити це рішення", - сказала Н.БЕЛОЦЕРКОВСЬКА.

Крім того, депутат облради, секретар обкому Прогресивної соціалістичної партії України Людмила КАЙОТКІНА зазначила, що сьогодні депутати облради від Партії регіонів "зробили дуже велику помилку", не підтримавши позицію ПСПУ з питання НАТО.

"Я думаю, що вони сьогодні зробили дуже велику помилку. Адже це рознесеться по всій Україні. І сьогодні ми постараємося повідомити наших партійців…", - сказала Л.КАЙОТКІНА.

Вона також висловила надію, що лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ засудить позицію депутатів Донецької облради. "Я не знаю, як думає Віктор Федорович ЯНУКОВИЧ, але я хотіла б, щоб він засудив дії сьогоднішньої обласної ради", - сказала секретар Донецького обкому ПСПУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Донецька облрада відмовилася внести до порядку денного питання про НАТО. Так, за внесення питання "Про проголошення території Донецької області "Територією без НАТО" проголосували 17 депутатів обласної ради, 90 були проти.