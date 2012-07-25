Суддя у справі Луценка відмовилась викликати на допит Януковича
12:03, 25 липня 2012Політика
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Суддя Ганна Медушевська відмовила у задоволенні клопотання Юрія Луценка викликати на допит до суду як потерпілого Президента України Віктора Януковича та не задовольнила заявлений відвід прокурорів.
Суддя відмовила Луценку
Як передає кореспондент УНІАН, суддя пояснила, що виклик на допит В.Януковича виходить за межі висунутого Ю.Луценку обвинувачення, тому задоволенню не підлягає.
Що стосується відводу прокурорів, то у клопотанні не наведено грунтовних підстав, які передбачені КПК, сказала Г.Медушевська.
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