Суддя у справі Луценка відмовилась викликати на допит Януковича

Як передає кореспондент УНІАН, суддя пояснила, що виклик на допит В.Януковича виходить за межі висунутого Ю.Луценку обвинувачення, тому задоволенню не підлягає.

Що стосується відводу прокурорів, то у клопотанні не наведено грунтовних підстав, які передбачені КПК, сказала Г.Медушевська.