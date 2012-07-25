Опозиція висунула умову провладним «піаністам»

17:48, 25 липня 2012
Політика
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Опозиційні народні депутати візьмуть участь у позачерговій сесії Верховної Ради, якщо депутати від більшості погодяться голосувати самі за себе.

Сергій Соболєв розповів, за якої умови опозиція прийде на позачергову сесію

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник голови фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій Соболєв заявив сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

Він зазначив, що опозиція висунула свою умову більшості для участі в позачерговій сесії. За словами С.Соболєва, опозиціонери вимагають від провладних депутатів «тільки індивідуального голосування».

«Ми зробили відверту заяву: якщо далі голосування відбувається так, як і відбувалося - знову «піаністи», знову один голосує за десять карток – ну який сенс там сидіти в цьому залі сесійному, якщо прямо порушується Конституція? Який сенс сидіти на цих засіданнях?.. Ми попередили, що якщо ухвалюється рішення про індивідуальне голосування, як це прийняла в повному складі опозиція, тоді є сенс йти на сесію й брати участь у дискусіях. Потрібне лише індивідуальне голосування, згідно з Конституцією...», - сказав С.Соболєв.

На запитання УНІАН, коли опозиціонери дізнаються, чи прийнято їхню умову більшістю, депутат відповів, що з цього питання зараз проходять переговори.

«Це питання переговорів, які йдуть між представниками більшості, меншості. Вимагаємо - присутність усіх у залі й голосування індивідуальне, кожного за себе», - сказав С.Соболєв.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня представник Президента у Верховній Раді, народний депутат Юрій Мірошниченко заявив, що позачергова сесія парламенту може відбутися 31 липня.

За його словами, позачергова сесія має відбутися у зв'язку з необхідністю розглянути деякі закони соціально-економічного спрямування, проекти яких наразі готує уряд.

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