Опозиція висунула умову провладним «піаністам»

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник голови фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій Соболєв заявив сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

Він зазначив, що опозиція висунула свою умову більшості для участі в позачерговій сесії. За словами С.Соболєва, опозиціонери вимагають від провладних депутатів «тільки індивідуального голосування».

«Ми зробили відверту заяву: якщо далі голосування відбувається так, як і відбувалося - знову «піаністи», знову один голосує за десять карток – ну який сенс там сидіти в цьому залі сесійному, якщо прямо порушується Конституція? Який сенс сидіти на цих засіданнях?.. Ми попередили, що якщо ухвалюється рішення про індивідуальне голосування, як це прийняла в повному складі опозиція, тоді є сенс йти на сесію й брати участь у дискусіях. Потрібне лише індивідуальне голосування, згідно з Конституцією...», - сказав С.Соболєв.

На запитання УНІАН, коли опозиціонери дізнаються, чи прийнято їхню умову більшістю, депутат відповів, що з цього питання зараз проходять переговори.

«Це питання переговорів, які йдуть між представниками більшості, меншості. Вимагаємо - присутність усіх у залі й голосування індивідуальне, кожного за себе», - сказав С.Соболєв.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня представник Президента у Верховній Раді, народний депутат Юрій Мірошниченко заявив, що позачергова сесія парламенту може відбутися 31 липня.

За його словами, позачергова сесія має відбутися у зв'язку з необхідністю розглянути деякі закони соціально-економічного спрямування, проекти яких наразі готує уряд.