Янукович досі не підписав закон про відеокамери на виборах

Про це сказав на прес-конференції в УНІАН голова КВУ Олександр Черненко.

Він зазначив, що відповідний закон досі не підписано Президентом. (УНІАН: Верховна Рада 4 липня внесла зміни до держбюджету на 2012 рік щодо виділення коштів на оснащення виборчих ділянок системами відеоспостереження).

За словами О.Черненка, потрібно дуже багато часу, щоб забезпечити виконання цього закону, а саме: закупити і встановити відеокамери на виборчих дільницях.

«Фахівці кажуть, що якщо закон ще тиждень не буде підписаний і не набуде чинності, то є велика небезпека, що ці камери просто не встигнуть встановити за той час, що залишився до виборів», - додав він.

КВУ вважає, що цей закон не потрібен Україні і було б краще, щоб гроші, які передбачається витратити на закупівлю відеокамер, були витрачені на нормальну організацію виборчого процесу. «Ми закликаємо Президента або підписати якомога швидше цей закон, або заветувати його», - сказав він.

КВУ також занепокоєний, що в закон про вибори народних депутатів не були внесені зміни, які б виправили недоліки.

«Якщо говорити про правове поле, КВУ і надалі занепокоєно тим, що в закон про вибори народних депутатів не були внесені відповідні зміни, які б могли виправити недоліки і прогалини, які утворилися в законі після рішення Конституційного суду і взагалі були в ньому закладені з самого початку», - сказав він.

За словами О.Черненка, хоча сьогодні закон в цілому і дозволяє провести вибори у відповідності до демократичних стандартів, він все ж таки містить низку прогалин, які ЦВК доведеться вирішувати в робочому порядку своїми постановами.

На переконання О.Черненка, це «не зовсім правильно», коли ЦВК має регулювати те, що сама ж і буде виконувати. Експерт зазначив, що такі рішення ЦВК дуже легко можна буде оскаржити в суді.

КВУ також відзначає, що більшість політичних сил досі не оприлюднили і не надали для загального громадського обговорення партійні списки, а це означає, що кулуарні домовленості за місця в списках ідуть до останнього моменту. На переконання О.Черненка, у майбутньому треба більш прозоро підходити до формування списків кандидатів і виносити їх на громадське обговорення.

КВУ також закликає політичні сили проводити праймеріз у відповідності до західних стандартів, щоб це не стало черговою агітаційною технологією.

КВУ також відзначає наявність замовних матеріалів у ЗМІ. «В деяких місцевих ЗМІ від 30 до 50% матеріалів ми оцінюємо як матеріали, які є замовними. Вони подаються під виглядом новин і аналітики, а насправді це є іміджеві матеріали певних кандидатів», - сказав він.

Крім того, КВУ занепокоєний фактами адміністративного втручання у виборчий процес.

Непокоять Комітет виборців і факти тиску на ЗМІ, перевірок ЗМІ, зокрема ситуація з каналом ТВі.

О.Черненко відзначає, що підкуп виборців здійснюється на всій території України як партіями, так і кандидатами. «Поки що ми говоримо про непрямий підкуп, це продуктові пайки, певні послуги, зокрема транспортні та медичні», - сказав він.