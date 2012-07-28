Янукович досі не підписав закон про відеокамери на виборах
Комітет виборців України закликає Президента Віктора Януковича визначитися із законом щодо відеофіксації перебігу голосування на парламентських виборах 28 жовтня.
Про це сказав на прес-конференції в УНІАН голова КВУ Олександр Черненко.
Він зазначив, що відповідний закон досі не підписано Президентом. (УНІАН: Верховна Рада 4 липня внесла зміни до держбюджету на 2012 рік щодо виділення коштів на оснащення виборчих ділянок системами відеоспостереження).
За словами О.Черненка, потрібно дуже багато часу, щоб забезпечити виконання цього закону, а саме: закупити і встановити відеокамери на виборчих дільницях.
«Фахівці кажуть, що якщо закон ще тиждень не буде підписаний і не набуде чинності, то є велика небезпека, що ці камери просто не встигнуть встановити за той час, що залишився до виборів», - додав він.
КВУ вважає, що цей закон не потрібен Україні і було б краще, щоб гроші, які передбачається витратити на закупівлю відеокамер, були витрачені на нормальну організацію виборчого процесу. «Ми закликаємо Президента або підписати якомога швидше цей закон, або заветувати його», - сказав він.
КВУ також занепокоєний, що в закон про вибори народних депутатів не були внесені зміни, які б виправили недоліки.
«Якщо говорити про правове поле, КВУ і надалі занепокоєно тим, що в закон про вибори народних депутатів не були внесені відповідні зміни, які б могли виправити недоліки і прогалини, які утворилися в законі після рішення Конституційного суду і взагалі були в ньому закладені з самого початку», - сказав він.
За словами О.Черненка, хоча сьогодні закон в цілому і дозволяє провести вибори у відповідності до демократичних стандартів, він все ж таки містить низку прогалин, які ЦВК доведеться вирішувати в робочому порядку своїми постановами.
На переконання О.Черненка, це «не зовсім правильно», коли ЦВК має регулювати те, що сама ж і буде виконувати. Експерт зазначив, що такі рішення ЦВК дуже легко можна буде оскаржити в суді.
КВУ також відзначає, що більшість політичних сил досі не оприлюднили і не надали для загального громадського обговорення партійні списки, а це означає, що кулуарні домовленості за місця в списках ідуть до останнього моменту. На переконання О.Черненка, у майбутньому треба більш прозоро підходити до формування списків кандидатів і виносити їх на громадське обговорення.
КВУ також закликає політичні сили проводити праймеріз у відповідності до західних стандартів, щоб це не стало черговою агітаційною технологією.
КВУ також відзначає наявність замовних матеріалів у ЗМІ. «В деяких місцевих ЗМІ від 30 до 50% матеріалів ми оцінюємо як матеріали, які є замовними. Вони подаються під виглядом новин і аналітики, а насправді це є іміджеві матеріали певних кандидатів», - сказав він.
Крім того, КВУ занепокоєний фактами адміністративного втручання у виборчий процес.
Непокоять Комітет виборців і факти тиску на ЗМІ, перевірок ЗМІ, зокрема ситуація з каналом ТВі.
О.Черненко відзначає, що підкуп виборців здійснюється на всій території України як партіями, так і кандидатами. «Поки що ми говоримо про непрямий підкуп, це продуктові пайки, певні послуги, зокрема транспортні та медичні», - сказав він.