Балога: політика «девальвує» великих спортсменів

Про це він написав на своїй сторінці у мережі Facebook, коментуючи рішення форварда київського «Динамо» Андрія Шевченка завершити кар'єру футболіста і зайнятися політикою.

«Ми знаємо, як в недалекому минулому і хто загнав у партію СДПУ(о) гордість України, великого тренера і футболіста - пана Лобановського. Якщо Шевченко йде в політику через УДАР (партія «УДАР», яку очолює Віталій Кличко, - УНІАН) - не сумніваюсь, це робота тих самих "українців з вибору". Хотів би помилитись... Шкода, що «девальвують» таких великих спортсменів у політичних іграх. Але сутність, на жаль, буде видно тільки після виборів», - написав міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 35-річний український футболіст Андрій Шевченко вступив у партію «Україна – Вперед!».

За даними джерела у партії, йому можуть запропонувати друге місце у виборчому списку.

Напередодні А.Шевченко заявив, що має намір завершити кар’єру футболіста і піти у політику.