Опозиціонери після з'їзду рушать на Верховну Раду

У Києві триває з’їзд Об’єднаної опозиції «Батьківщина».

Як повідомляє кореспондент УНІАН, відкрив з’їзд опозиції перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов. У своєму виступі він наголосив, що влада намагалася завадити проведенню з’їзду опозиції, але цього їй не вдалося зробити.

«Сьогодні ті бойові умови, ті революційні умови, в яких ми проводимо наш з’їзд, відповідають вимогам часу. Батьківщина в небезпеці, а батьківщина для нас понад усе. Сьогодні тут зібрались понад 3,5 тисячі запрошених до участі у з’їзді. Ми прямо зі з’їзду рушимо до Верховної Ради України, де вони (влада – УНІАН) збираються проводити свої антиконституційні дії», - наголосив О.Турчинов.