Об'єднана опозиція проводить з'їзд просто неба

У Києві розпочався з’їзд Об’єднаної опозиції «Батьківщина».

Як передає кореспондент УНІАН, з’їзд проходить безпосередньо на території офісу партії «Батьківщина» на Подолі. Учасники з’їзду зібралися на подвір’ї перед будинком офісу, на сходах перед ними встановлено імпровізовану трибуну для виступів.

Рух транспорту перекрито за квартал до будівлі, де базується офіс партії «Батьківщина», велика кількість людей перед початком з’їзду прибувала до місця його проведення.

Зараз на ділянці вулиці Турівської, а також безпосередньо на території, де знаходяться будівлі офісу «Батьківщини», зібралися близько 1 тис. учасників з’їзду.

Також на території встановлені великі плазмові екрани, на які транслюються ролики з попередніх акцій опозиції.

Як передбачається, на з’їзді планується висунення кандидатів у народні депутати від опозиції.

Відкрив з’їзд опозиції перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов. У своєму виступі він наголосив, що влада намагалася завадити проведенню з’їзду опозиції, але цього їй не вдалося зробити.

«Сьогодні ті бойові умови, ті революційні умови, в яких ми проводимо наш з’їзд, відповідають вимогам часу. Батьківщина в небезпеці, а батьківщина для нас понад усе. Сьогодні тут зібрались понад 3,5 тисячі запрошених до участі у з’їзді. Ми прямо зі з’їзду рушимо до Верховної Ради України, де вони (влада – УНІАН) збираються проводити свої антиконституційні дії», - наголосив О.Турчинов.

Тимошенко, Яценюк, Гриценко, Турчинов та Луценко увійшли до першої п’ятірки виборчого списку опозиції

Юлія Тимошенко, Арсеній Яценюк, Анатолій Гриценко, Олександр Турчинов та Юрій Луценко увійшли до першої п’ятірки списку від Об’єднаної опозиції «Батьківщина» на виборах до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалив з’їзд опозиції, який відбувається в Києві.

Після того, як О.Турчинов оголосив, що першим номером списку обрано Ю.Тимошенко, делегати з’їзду скандували «Юля, Юля!».