Турчинов поіменно зачитав список з 225 кандидатів по мажоритарці

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалив з’їзд опозиції, який відбувається в Києві.

Головуючий на з’їзді Олександр Турчинов зачитав список кандидатів від опозиції у мажоритарних округах, зазначивши при цьому, що кандидати узгоджені з низкою опозиційних партій, які входять до Комітету опору диктатурі, зокрема з партією «Свобода». Він додав, що в тих округах, які не були названі, буде висунуто кандидата не від Об’єднаної опозиції «Батьківщина», а від інших опозиційних партій. О.Турчинов поіменно зачитав список усіх кандидатів у 225 мажоритарних округах, однак делегати з’їзду проголосували за нього одним рішенням.

Зокрема, О.Турчинов поінформував, що в окрузі №13 Об’єднана опозиція «Батьківщина» вирішила підтримати і висунути кандидатом лідера Європейської партії України Миколу Катеринчука. Також у виборчих округах №120 та №134 опозиція висунула своїми кандидатами журналістів Тетяну Чорновіл та Костянтина Усова відповідно.

Також у деяких мажоритарних округах опозиція висунула своїми кандидатами нині чинних народних депутатів від опозиційних партій.