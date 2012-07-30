Міщенко думає, що список опозиції сформували за спиною Тимошенко

Колишній член фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій Міщенко має намір балотуватися до Верховної Ради в мажоритарному окрузі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у парламенті.

«Я зараз відкритий до інших партій, які вважають, що їм потрібна людина, яка не зрадить… Я буду розглядати пропозиції. Піду по 98-му округу як самовисуванець», - сказав С.Міщенко. Він не уточнив, чи надходили йому пропозиції щодо членства від інших партій, але зазначив, що членом Партії регіонів він не буде.

В той же час С.Міщенко висловив думку, що лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко не знає, на яких засадах формувався список Об’єднаної опозиції. «Я чекаю від Ю.Тимошенко заяви. Не тільки по мені, а також по тим людям, які опинилися за межею», - наголосив С.Міщенко. Він зазначив, що це стосується таких народних депутатів, як Андрій Шкіль, Павло Костенко, Олег Білорус.

«Я хочу надіятись, що вона не в курсі і вона відповідну заяву зробить, і буде проведений новий з’їзд», - підкреслив С.Міщенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку у ВР було оголошено про те, що С.Міщенко вийшов з фракції «БЮТ-Батьківщина».