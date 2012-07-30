Більшість з восьми загиблих під час аварії у Польщі - українці (фото)

Про це УНІАН повідомили у прес-службі поліції міста Лодзь, поблизу якого сталося ДТП.

За попередніми даними правоохоронців, причиною аварії стало ігнорування водієм сигналу, що забороняв переїжджати залізничну колію.

Поліція також повідомила, що мікроавтобус, у якому їхало 10 осіб, був розрахований на перевезення шести людей.

Двоє осіб з травмами доставлені до лікарень.

Прес-служба зазначила, що на місце аварії приїхали Лодзький воєвода Йоланта Хелмінська та заступник коменданта поліції в Лодзі Даріуш Мановєцький.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 6.00 в центральній Польщі, біля міста Лодзь, приміський потяг врізався в мікроавтобус на нерегульованому залізничному переїзді. Внаслідок аварії загинули вісім осіб і двоє поранені.

Як повідомляла Українська служба Польського радіо, у лікарні знаходяться дві жінки, які отримали травми під час аварії. Одна з них – у тяжкому стані. Життя іншої – у безпеці, відомо, що вона громадянка України. На місце події виїхав консул України в Польщі.

Водночас, за даними PAP, у лікарню доставлені чоловік і жінка. Серед загиблих – шестеро жінок і двоє чоловіків.