Більшість з восьми загиблих під час аварії у Польщі - українці (фото)
Більшість з восьми загиблих під час зіткнення потяга з мікроавтобусом є громадянами України, які працювали на сезонних роботах у Польщі.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі поліції міста Лодзь, поблизу якого сталося ДТП.
За попередніми даними правоохоронців, причиною аварії стало ігнорування водієм сигналу, що забороняв переїжджати залізничну колію.
Поліція також повідомила, що мікроавтобус, у якому їхало 10 осіб, був розрахований на перевезення шести людей.
Двоє осіб з травмами доставлені до лікарень.
Прес-служба зазначила, що на місце аварії приїхали Лодзький воєвода Йоланта Хелмінська та заступник коменданта поліції в Лодзі Даріуш Мановєцький.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 6.00 в центральній Польщі, біля міста Лодзь, приміський потяг врізався в мікроавтобус на нерегульованому залізничному переїзді. Внаслідок аварії загинули вісім осіб і двоє поранені.
Як повідомляла Українська служба Польського радіо, у лікарні знаходяться дві жінки, які отримали травми під час аварії. Одна з них – у тяжкому стані. Життя іншої – у безпеці, відомо, що вона громадянка України. На місце події виїхав консул України в Польщі.
Водночас, за даними PAP, у лікарню доставлені чоловік і жінка. Серед загиблих – шестеро жінок і двоє чоловіків.