Кличко каже, що листується із заарештованими політиками

Про це він заявив в інтерв’ю ТСН.

Зокрема, на запитання, чому він один раз прийшов у суд підтримати Юрія Луценка, але жодного разу не був на суді у Юлії Тимошенко, В.Кличко відповів: «Я фізично не міг бути присутнім на судах. Єдине, я можу сказати, що одразу після арешту Ю.Тимошенко я зробив заяву, звернувся до Президента. І я тоді сказав, що це не лише вплине на внутрішню ситуацію в країні, а й викличе вкрай негативну реакцію світової громадськості, відіб'ється на іміджі України. Так і сталося. Я тримаю зв'язок із заарештованими політиками через листування. Мені здається, що сьогодні в Україні і в світі все більше людей розуміють, що їхнє ув'язнення має політичне підгрунтя».

На зауваження про те, що Банкова не зважає на безпрецедентний тиск європейських лідерів, лідер «УДАРу» висловив думку, що ця «показна байдужість української влади ще більше ускладнює ситуацію. До речі, бачать не тільки «справу Тимошенко», а й корупцію, правове беззаконня... Весь цей ланцюжок тягне вниз не тільки керівництво держави, а й всю країну. Кожного українця. У тому числі і економічно…»

За словами В.Кличка, «Україна відходить від тих демократичних здобутків, які були, й поступово починає скочуватися до авторитаризму, до диктатури. Це не тільки моя думка. Це думка нашої партії, це думка моїх європейських друзів. Це загрожує міжнародною ізоляцією, економічними втратами, погіршенням якості життя кожного українця».